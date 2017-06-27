Розвідка: В «ЛНР» терористи підірвали керівника штабу ракетно-артилерійського озброєння бойовиків

Російське окупаційне командування приховує обставини підриву 25 червня в Луганську легкового автомобіля з керівником служби ракетно-артилерійського озброєння штабу бойовиків майором ЗС РФ Куликовим. Про це повідомляє ГУР Міноборони на своїй сторінці в Facebook, передає replyua.net.
«При проведенні допиту важко пораненого офіцера представниками ФСБ РФ вдалося встановити, що до вибуху мають відношення представники російського злочинного угруповання, які вирішили таким чином помститися Куликову за ненадання їм вже оплаченої послуги - поставки на територію Ростовської області неврахованих зброї і боєприпасів. Поряд з цим, неконтрольований обіг зброї і порушення правил поводження з ними призводить до небойових втрат військовослужбовців російських окупаційних військ і жертв серед цивільного населення », - сказано в повідомленні.
Більше того, зазначається, що військовослужбовець 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) проніс до місця проживання бойову гранату, яка, в результаті необережного поводження, вибухнула. В результаті інциденту військовий загинув і важко поранив власницю квартири.