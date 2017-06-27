Киянам розповіли про нові тарифи на проїзд у міському транспорті

Вже з середини наступного місяця в Києві подорожчає проїзд у метро і всіх видах наземного транспорту - автобусі, тролейбусі, трамваї, фунікулері та міській електричці. Метро буде коштувати 5 гривень, інші види транспорту - 4 гривні. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на сайт «24».
Власникам пластикових карт вдасться певною мірою заощадити на поїздках. При поповненні карти на 10-19 поїздок вартість 1 жетона метро складе 4,9 гривні, а в разі завчасного придбання 50 поїздок - 4,5 гривні. Вартість разового квитка на міську електричку складе 7 гривень. Як пояснили в міськадміністрації Києва, ціни на проїзд підвищують вимушено - для підтримки муніципальних столичних підприємств.
Радник першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Василь Яструбинський пояснює, що тарифи на проїзд могли бути ще вище. Яструбинський зазначив: економічно обґрунтований тариф становить 6,64 гривні за користування метрополітеном і 6,91 гривні за проїзд в наземному транспорті. Чи подорожчають київські маршрутки - поки невідомо, проте приватні перевізники зазвичай не відстають від муніципальних.