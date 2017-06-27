валюта
СпецтемаЖурналист: сегодня на 112-м и NewsOne была ночь живых мертвецов

Киянам розповіли про нові тарифи на проїзд у міському транспорті

Киянам розповіли про нові тарифи на проїзд у міському транспорті
Вже з середини наступного місяця в Києві подорожчає проїзд у метро і всіх видах наземного транспорту - автобусі, тролейбусі, трамваї, фунікулері та міській електричці. Метро буде коштувати 5 гривень, інші види транспорту - 4 гривні. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на сайт «24».

Власникам пластикових карт вдасться певною мірою заощадити на поїздках. При поповненні карти на 10-19 поїздок вартість 1 жетона метро складе 4,9 гривні, а в разі завчасного придбання 50 поїздок - 4,5 гривні. Вартість разового квитка на міську електричку складе 7 гривень. Як пояснили в міськадміністрації Києва, ціни на проїзд підвищують вимушено - для підтримки муніципальних столичних підприємств.

Радник першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Василь Яструбинський пояснює, що тарифи на проїзд могли бути ще вище. Яструбинський зазначив: економічно обґрунтований тариф становить 6,64 гривні за користування метрополітеном і 6,91 гривні за проїзд в наземному транспорті. Чи подорожчають київські маршрутки - поки невідомо, проте приватні перевізники зазвичай не відстають від муніципальних.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Боровой: сложившаяся ситуация опасна не только для Путина, но и для всей России

Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины
Важное за сутки
26 июн 2017
11115

Боровой: сложившаяся ситуация опасна не только для Путина, но и для всей России

Константин Боровой, известный российский оппозиционер, считает, что Владимир Путин столкнулся с новой и очень опасной проблемой – отсутствием контактов с мировыми лидерами, и сейчас российский

26 июн 2017
8882

Адвокат Фейгін розповів, чому Москва заблокувала трансляцію зустрічі Порошенка та Макрона

Адвокат Марк Фейгін вважає, що Москва заблокувала відеотрансляцію зустрічі українського президента Петра Порошенка з президентом Франції Еммануелем Макроном на сайті Єлісейського палацу лише для

26 июн 2017
8583

Бирюков: Тимошенко не соберет столько клинических идиотов, чтобы преодолеть 5%-ый барьер

Известный украинский военный волонтер, советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook пишет о том, что за сегодняшний день лидерка оппозиции Юлия Тимошенко умудрилась, как

26 июн 2017
8182

Цимбалюк: Макрон без церемоний назвал Россию страной агрессором, а аннексию Крыма – циничным захватом

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Роман Цимбалюк на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что президент Франции Эммануэль Макрон не стал придерживаться норм дипломатии и

Последние новости

В прокуратуре сообщили важную новость об убийстве Бузины

ООН передала Донецкой области 240 тонн медикаментов

Политолог: я выступаю за возвращение в Уголовный кодекс Украины смертной казни

Названы наиболее популярные направления в Европе среди украинцев после введения безвиза

Визовый режим с Россией Верховная Рада рассмотрит через несколько дней

Кирилл Сазонов: Турчинов и Порошенко предложили свои концепции возвращения Донбасса

Журналист: Путину придется уйти из Украины

В Украине без электричества остались десятки населенных пунктов из-за непогоды

Експерт назвав передумови для повернення Криму до складу України

Ученые предупредили о резком повышении уровня воды в Мировом океане

Сазонов: есть только два пути реинтеграции Донбасса в Украину, ни третьего, ни четвертого не дано

Вчені провели найбільше дослідження впливу недосипання на мозок

Башар Асад готовит новую химическую атаку

Внаслідок вибуху в Києві загинув командир розвідки ГУР Міноборони

Розвідка: В «ЛНР» терористи підірвали керівника штабу ракетно-артилерійського озброєння бойовиків

В июле подорожает проезд в общественном транспорте Киева

Журналісти Times назвали найбільш впливових людей в Інтернеті

Вместо проспекта Шухевича – проспект Анны Французской

«Ціна буде високою»: У Білому домі застерегли Асада від використання хімічної зброї

Эксперт: новым послом РФ в США будет военный человек

 Новости за день