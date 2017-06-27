В «ДНР» почали різати шахти на металолом

На своїй сторінці в соцмережі «Вконтакте» Олександр Ходаковський, який очолює терористичне угрупування «Схід», розповів, що бойовики почали розбирати промислові об’єкти, розташовані на окупованих територіях Донбасу, на металобрухт. Про це інформує replyua.net з посиланням на «Цензор».
За словами терориста Ходаковського деякі ватажки бойовиків пояснюють розбір на металобрухт підприємств і шахт тим, що «їм дана установка знищити промисловий потенціал Донбасу ... щоб він ворогу не дістався».
«Гаразд, я розумію - останки розбомбленого дочиста аеропорту. Але ту ж шахту Жовтневу пустили під ніж, вичистивши все, що можна продати, розбираючи на брухт цілі вузли і агрегати, ще придатні до експлуатації. Практика поширилася і на інші об'єкти: смертю хоробрих загинув недобитий противником ДЗРХІ, на черзі шахта Бутовська, яка теж піде в розпил, почалася порізка «Стіролу» ... Шахта Засядька в даний час допрацьовує проходку, і далі лягає на лопатки, з першого липня очікується, нібито тимчасове, закриття декількох шахт, які в перспективі чекає доля донорів металобрухту», - написав терорист Ходаковський.