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Петренко: проект «Брак за сутки» уже подтвердил свою эффективность

Петренко: проект «Брак за сутки» уже подтвердил свою эффективность
Павел Петренко, министр юстиции Украины, заявил о том, что масштабный проект «Брак за сутки», который реализуется в нескольких городах Украины, полностью себя оправдал, оказавшись весьма результативным.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, Петренко отметил, что этот проект пользуется невероятной популярностью среди украинцев. «Несмотря на молниеносность бракосочетаний, они доказали свою прочность. Только 2–3 процента разводов приходится на 15 тысяч браков, заключенных за время действия проекта», заявил министр юстиции. Нужно напомнить, что этому проекту меньше года – он стартовал в июле 2016. Сейчас услуга «Брак за сутки» доступна в большинстве крупных городов Украины.

Это Сумы, Харьков, Житомир, Ровно, Каменец-Подольский, Николаев, Луцк, Днепр, Винница, Северодонецк, Мариуполь, Херсон, Одесса, Львов и Киев. Преимущество такого проекта заключается в том, что влюбленным парам не нужно ждать по несколько месяцев, чтобы вступить в брак. Все документы можно оформить за один день.
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