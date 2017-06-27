Названа страна, экспортирующая в Украину самые большие объемы вина

Главным поставщиком вина в Украину по-прежнему остается Италия, которая экспортировала продукцию на сумму в 1 миллион 200 тысяч долларов.
Как информирует replyua.net, ссылаясь на данные Государственной фискальной службы Украины, в период с января по май текущего года иностранные поставщики импортировали в Украину вино на сумму в 1 миллион 900 тысяч долларов, а экспорт этой алкогольной продукции в Украине достиг всего лишь суммы в 893 тысячи долларов. Основной импортер винной продукции – Италия, и за отчетный период Украина закупила вино у итальянских производителей на сумму 1 миллион 200 тысяч долларов. На втором месте по объемам экспорта в Украину оказалась Германия – она экспортировала винной продукции на сумму почти 400 тысяч долларов.
Тройку главных экспортеров вина в Украину замыкает Польша. Из Польши было импортировано вина на сумму в 121 тысячу долларов. В ГФС также подчеркнули, что за период с января по май другие страны экспортировали вино в Украину в минимальном количестве – на сумму, не превышающую 234 тысяч долларов.