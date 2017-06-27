«Нафтогаз» про російський «Північний потік-2»: по-тихому збудувати вже не вдасться

Прес-служба «Нафтогаз-України» прокоментувала суперечку, яка виникла між міністрами енергетики країн ЄС з проводу подальшої реалізаціїросійського проекту «Північний потік-2», яким передбачено прокладання газопроводу з Росії до Німеччини через Балтійське море в обхід української території інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
У «Нафтогаз України» відмітили, що в цій суперечці сторони розділилися на ті, чия позиція це «виключно бізнес», і є ті, хто дотримуються позиції «ми занепокоєні, та нічого не вдіємо». В аналізі статті на цю тему , що була нещодавно опублікована в британському виданні The Telegraph, представники українського оператора зауважили, що також є сторони, які визнають серйозність небезпеки, яка загрожує більшості європейських країн від реалізації цього проекту, коли «російський Газпром отримає додаткові бонуси в Європі». Наостанок прес-служба компанії наголосила, що в будь-якому разі Москва не зможе реалізувати цей проект тишком-нишком.
Варто нагадати, що австрійський канцлер Крістіан Керн та керівник МЗС ФРН Зігмар Габріель розкритикували санкції США проти Росії націлені на енергетичний сектор. Посадовці заявили, що від цих обмежень можуть постраждати і європейські компанії, які залучені до цього проекту.