Представники компанії Ecolines прокоментували скандал з відмовою скористатися безвізом

Прес-служба автобусного перевізника Ecolines прокоментувала інцидент, про який нещодавно повідомили в соцмережі Facebook, коли провідниця компанії не пустила до автобусу пасажирів, які мали біометричні паспорти, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
На офіційній сторонці компанії в Facebook заявили, що представниця компанії допустила помилку, виконуючи свої обов’язки. У прес-службі зауважили, що безвізовий режим був введений нещодавно і тому відсутній досвід провідниці зумовив таку некомпетентну поведінку. У Ecolines наголосили, що вони не бажали створити труднощі для українців в користуванні безвізом. Для того, щоб забезпечити уникнення подібних ситуацій в майбутньому, керівництво компанії прийняло рішення провести додаткові навчання та інструктажі для співробітників. Крім того, представники компанії наразі намагаються зв’язатися з постраждалою стороною, аби обговорити можливості надання компенсації.
Нагадаємо, раніше у Facebook з’явилося повідомлення від однієї з користувачок, в якій вона розповіла, що родину її сестри, батьків з сином і донькою, не пустили до автобусу за рейсом Київ-Варна тому, що у доньки була просрочена віза, але був біометричний паспорт. Тоді провідниця не допустила родину в автобус і заявила, що компанія «має свої закони».