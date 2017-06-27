Гужва залишається під арештом після внесення застави

Головний редактор видання «Страна.ua» Ігор Гужва залишається під арештом у Лук’янівському СІЗО, хоча раніше за нього було внесено заставу розміром понад 500 тисяч гривень його заступницею Світланою Крюковою, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Як повідомила його адвокат Олена Лукаш, цю ніч головред проведе у СІЗО. Екс-міністр юстиції України, заявила, що співробітники Державної судової адміністрації столиці не знайшли час для підписання листа до СІЗО, яким було підтвердження факт внесення застави на рахунки Держказначейства. Лукаш зазначила, що заставу було внесено в понеділок, 26 червня, об 11:20. Вона також розповіла, що бачилась з Гужвою і нині він в хорошому стані.
Варто нагадати, що раніше заступниця Гужви Світлана Крюкова заявила, що вона володіє інформацією про те, що проти її керівника правоохоронні органи готують нову підозру. Також сам Ігор Гужва відкидає будь-які звинувачення на свою адресу та запевняє, що справа проти нього була сфальсифікована. В той же час генпрокурор Юрій Луценко оприлюднив відео, в якому було видно як Гужва отримує хабар від невідомого чоловіка.