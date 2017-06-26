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Адвокат Фейгін розповів, чому Москва заблокувала трансляцію зустрічі Порошенка та Макрона

Адвокат Фейгін розповів, чому Москва заблокувала трансляцію зустрічі Порошенка та Макрона
Адвокат Марк Фейгін вважає, що Москва заблокувала відеотрансляцію зустрічі українського президента Петра Порошенка з президентом Франції Еммануелем Макроном на сайті Єлісейського палацу лише для того, щоб догодити Володимиру Путіну, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Таку думку правозахисник висловив в телевізійному ефірі каналу «112 Україна». Він зауважив, що в такий спосіб його підлеглі прагнуть догодити главі Кремля, показавши, що «ось ми візьмемо і макронівський сайт Єліцейського палацу заблокуємо». Фейгін розповів, що йому сьогодні надіслали посилання на відео, але завантажити веб-сторінку не вдалося і на екрані відобразилося повідомлення про те, що рішенням Ростелекому було заблоковано доступ до цього ресурсу без пояснень причин.

Крім того, коментуючи відображення зустрічі Порошенка з Макроном у російських ЗМІ, Марк Фейгін зазначив, що вони «сприймають цю подію як щось особисте, бо президент Росії дуже ображений на французького колегу, який фактично його дуже принизив». Зокрема, нещодавно глава Франції несхвально відгукнувся про російські засоби масової інформації.
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