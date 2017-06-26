Керівник САП Холодницький вважає, що його прослуховують

Назар Холодницький, який обіймає посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, в розмові з журналістами припустив, що його телефонні розмови по мобільному можуть прослуховувати, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Керівник антикорупційного відомства зауважив, що це вигідно багатьом правоохоронним органам. Також Холодницький розповів, що його номер мобільного телефону залишається незмінним з 2006 року. Крім того,прокурор повідомив журналістам, що співробітники охоронної служби регулярно перевіряють його робочий кабінет на те, чи не присутні в приміщенні будь-які предмети для його прослуховування.
Варто нагадати, минулого тижня Назар Холодницький заявив, що він допускає можливість розкриття таємниці слідства для народних депутатів, аби ті в подальшому ухвалили позитивне рішення щодо питання зняття недоторканності з 5 парламентарів, яких підозрюють в різних правопорушеннях. Керівник САП зазначив, що мова йде про нардепів Олеся Довгого, Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Борислава Розенблата та Максима Полякова.