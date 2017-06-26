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Суд продовжив арешт Насірова

Суд продовжив арешт Насірова
Рішенням Солом’янського районного суду Києва було продовжено запобіжний захід відстороненому керівнику ДФС Роману Насірову у вигляді арешту з можливістю внести заставу ще на 60 діб, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, обраний запобіжний захід буде діяти до 25 серпня поточного року. Екс-очільнику Державної фіскальної служби висувають звинувачення у зловживанні службовим становищем. Сторона звинувачення заявляє, що Насіров в 2015-2016 рр. діяв в інтересах парламентаря Олександра Онищенка та затвердив при цьому низку рішень, які виходять за межі закону, та дозволили розстрочити податковий борг та зобов’язання компаній «Фірма Хас», «Надра Геоцентр» та «Карпатнардрінвест», що в свою чергу заподіяло державі шкоду в розмірі майже 2 мільярди гривень.

В березні столичний суд виніс рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту на 2 місяці з альтернативною можливістю внесення застави розміром 100 мільйонів гривень. Згодом дружина екс-голови ДФС внесла за нього необхідну заставу і Насірова звільнили з-під варти. Також пізніше чиновник звертався до правоохоронців з проханням надати йому змогу виїхати за межі країни на лікування, однак правоохоронці відмовили йому.
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