Нам вдалося досягти багатьох домовленостей – Порошенко про зустріч з Макроном

Український президент Петро Порошенко відзвітував щодо його офіційного візиту до Франції, під час якого він вперше зустрівся з новообраним французьким президентом Еммануелем Макроном, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Зокрема, під час зустрічі з громадою України в французькому Санлісі, Порошенко заявив, що в результаті проведених зустрічей вдалося досягти «дуже великої кількості домовленостей». Зокрема, глава держави зазначив, що його французький колега запевнив його у відданості Франції нормандському формату переговорів з приводу Донбасу. Петро Порошенко наголосив, що результати зустрічей є свідченням того, що не лише Франція разом з Україною, а й яскравим показником того, що весь Євросоюз з Києвом. Порошенко відзначив, що французький президент Еммануель Макрон та німецький канцлер Ангела Меркель неодноразово надавали переконливі докази підтримки Києва і важливість їх позицій полягає в тому, що вони представляють не лише свої країни, а й ЄС загалом, запевняючи, що європейська спільнота солідарна з українцями в їхній боротьбі.
Варто нагадати, що в понеділок, 26 червня, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступне зібрання нормандської четвірки відбудеться в кінці червня чи на початку липня.