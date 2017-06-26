По Гужві готують нову підозру – заступниця Крюкова

Заступниця головного редактора видання Страна.ua Світлана Крюкова заявила, що Ігоря Гужву досі не відпустили з СІЗО, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Раніше вдень 26 червня адвокат головреда Гужви Олена Лукаш повідомляла, що за її підзахисного було внесено заставу розміром 544 тисячі гривень. За її словами, це зробила його заступниця Світлана Крюкова. Лукаш заявила, що наразі вони очкують, коли Ігоря Гужву відпустять. Однак ввечері Крюкова написала на власній сторінці в соціальній мережі Facebook, що Гужву так і не відпустили сьогодні з Лук’янівського СІЗО. Крім того, вона володіє інформацією, що нібито по Гужві готують нову підозру. Про що саме йде мова, представниця Страна.ua не зазначила.
Варто нагадати, що Ігоря Гужву затримали ввечері 22 червня в офісі видання Страна.ua після того, як правоохоронці провели там обшук. Журналісту, а в минулому висуванцю від Опозиційного блоку, закидають підозру у вимаганні. Зокрема, за даними правоохоронців, Гужва вимагав, аби один із діючих політиків заплатив йому за те, що він не оприлюднить компрометуючі його матеріали.