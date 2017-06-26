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Десятки людей почали протест на кордоні з Румунією

Десятки людей почали протест на кордоні з Румунією
Буковини зібралися на українсько-румунському кордоні на мирний протест через суперечку зі співробітниками української митниці, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Як повідомили журналісти, які перебувають на місці подій, жителі регіону незадоволені тим, що митники забороняють їм провозити з Румунії вантажі. Майже сотня осіб зібрались поблизу контрольно-пропускного пункту Порубне на кордоні між Україною та Румунію, запевняючи, що співробітники Державної митної служби України порушують їх законні права, забороняючи перевозити з території іноземної держави вантаж. Люди зазначають, що згідно з законом, вони мають право перевозити вантаж вагою 50 кг, при тому, що вартість його без розмитнення не перевищує суму в 500 євро. Але, як кажуть місцеві, митники все одно їх не пропускають. Мітингувальники попередили, що в разі, якщо після сьогоднішнього мирного зібрання нічого не зміниться, то вони будуть перекривати дорогу.

В свою чергу представники митниці відкидають всі звинувачення і запевняють, що їх дії відповідають чинному законодавству. У поліції ж, куди почали звертатись люди, повідомили, що вони займаються перевіркою отриманих заяв і в разі потреби готові направити справи до прокуратури.
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