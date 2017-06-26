У Мінфіні попросили не очікувати різке зростання мінімалки

Олександр Данилюк, який обіймає посаду керівника українського міністерства фінансів, заявив, що українцям не варто чекати на різке збільшення мінімальної заробітної плати, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Зокрема, урядовець зазначив, що розмір мінімальної заробітної плати буде систематично індексуватись з урахуванням низки факторів, зокрема показників інфляції, але при цьому у Кабміні наголошують, що різкого збільшення мінімалки не буде. Данилюк зауважив, що підвищення рівня мінімальної заробітної плати до 7,5 тисяч гривень може призвести до того, що український бізнес масово піде у тінь. Міністр також наголосив, що в цьому питанні варто відмежовувати популістичні настрої від української реальності та відповідально ставитись до таких рішень.
Нагадаємо, в травні очільник Кабінету міністрів Володимир Гройсман заявив, що в Україні нарешті зростання заробітних плат випередило зростання цін. Зокрема, за даними прем’єр-міністра України, доходи українців станом на березень зросли на понад 37 %.