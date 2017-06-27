Омелян: американцы будут инвестировать средства в «Укрзализныцу»

Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины, на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что две компании из Соединенных Штатов – Creenbrier и General Electric – планируют масштабные инвестиции в украинскую железнодорожную отрасль, передает replyua.net.
«С оговоренного: компании General Electric и Greenbrier готовы к серьезным инвестициям в железнодорожном секторе Украины уже с этой осени», подчеркнул Омелян. По его словам, недавно он был в Вашингтоне, и во время этого визита удалось переговорить с представителями Международного валютного фонда и Всемирного банка вопросы, касающиеся проблем с развитием инфраструктуры Украины.
Напомним, что Владимир Омелян находился в Соединенных Штатах с 19 по 23 июня, где провел несколько важных встреч и переговоров. Ранее министр заявил, что уже совсем скоро на украинский рынок может зайти одна из крупнейших американских авиакомпаний, впрочем, название компании он озвучивать отказался.