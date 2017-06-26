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Шлапак подав у відставку, бо не бажає бігати за Коломойським – експерт

Шлапак подав у відставку, бо не бажає бігати за Коломойським – експерт
Відставка глави правління «ПриватБанку» Олександра Шлапака пов'язана з наближенням 1 липня, коли керівник банку повинен починати процедуру по переслідуванню колишніх власників через застав, які не були внесені. Таку думку InfoResist озвучив інвестиційний банкір Сергій Фурса, інформує replyua.net.

«Я думаю, що догляд реальний, а як це відіб'ється - навряд чи принципово. Хто буде замість нього - це питання актуальне, і спочатку Шлапак був тим керівником, якого було б дуже шкода втратити. Тому тут навряд чи варто переживати, а суть цього догляду, швидше за все, що наближається 1 липня, коли керівник банку повинен почати бігати за паном Коломойським», - сказав експерт/ Як зазначив Фурса, бігати за Коломойським потрібно буде через внесених застав. «1 липня підходить півроку, коли вони повинні будуть внести застави. А вони ж застави не внесли. І тепер потрібно починати процедуру по переслідуванню колишніх власників», - додав він. При цьому банкір підкреслив, що Шлапак не надто хоче бігати за Ігорем Коломойським.

Відповідаючи на питання, чи можна навіть розглядати відставку Шлапака, як його можливе майбутнє призначення на главу НБУ замість Гонтаревої, Фурса сказав: «Я думаю, що це вкрай малоймовірно. Я думаю, що все-таки Лавренчук залишається базовим кандидатом, і відставка Шлапака пояснюється чисто подіями в «ПриватБанку». Навряд чи це пов'язано з призначенням на главу НБУ. Тим більше, що МВФ таке призначення не підтримав би. І щоб отримати транш, майбутній глава НБУ це важливий аргумент».
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