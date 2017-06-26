25 июня в «Борисполе» был установлен абсолютный рекорд пассажиропотока

25 июня, в воскресенье, международный аэропорт «Борисполь» установил абсолютный рекорд по числу пассажиров. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу аэропорта, за сутки «Борисполь» обслужил 39 тысяч 594 пассажира.
По словам представителей пресс-службы – это абсолютный рекорд дневного пассажирского потока за всю историю аэропорта. Значительную часть в установлении рекорда внесли чартерные рейсы. Наибольший пассажиропоток 25 июня был в Анталию. На этом направлении обслужено 5 970 пассажиров. Предыдущий рекорд в аэропорту был установлен в октябре 2016 года. В тот день во время чартерной программы «Борисполь» обслужил 39 тысяч 241 пассажира.
Нужно отметить, что пассажиропоток этого международного аэропорта продолжает увеличиваться с каждым годом. По прогнозам экспертов, после заход на украинский рынок лоукостера, рекорд пассажиропотока будет снова побит.