У світі майже перестали говорити про Україну – Томбінський

У поточному році тема України майже не присутня в дискусіях міжнародних організацій. Про це повідомив голова Представництва ЄС в Ватикані, колишній посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський, передає replyua.net.
«За останній рік я бачу Україну з дистанції - з перспективи дискусій, розробок, до яких долучилися Ватикан, міжнародні організації, зокрема ООН, і я побачив, що тема українська майже відсутня в тих дискусіях ... Є переконання, що розвиток світу не залежить від вирішення цього конфлікту на сході України, і що агресія Росії проти України і того, що сталося в Україні, не впливає на майбутнє світу. І з цим потрібно щось зробити», - сказав Томбінський під час Національного форуму« Трансформація України »в Києві.
Він підкреслив, що світ сьогодні стрясають великі конфлікти, які загрожують новою світовою війною або проблемами тих країн, в яких люди страждають від голоду, - майже 100 млн осіб в Африці під загрозою голодомору. Всі європейські міжнародні лідери більше зацікавлені Африкою, де 60 млн. людей мігрує постійно і частина яких прийде в Європу. Вони зацікавлені елементами нових технологій, які вирішують майбутнє і в яких все бачать можливість, як протидіяти тим змінам клімату, які впливають на доступ кожного до води, до їжі, до можливості умов для життя.