Приватбанк залишився без керівника

Нові очільник Приватбанку Олександр Шлапак подав у відставку. Про це повідомила прес-служба націоналізованого банку, передає replyua.net.
«Олександр Шлапак виконав в повній мірі поставлені завдання щодо стабілізації ситуації в банку та проведення аудиту фінансового стану Приватбанку і найближчим часом планує завершити антикризову каденцію на посаді голови правління. Голова правління продовжує керувати банком, одночасно відповідну заяву голови банку вже подано до наглядової ради банку і може бути розглянуто на наступному засіданні наглядової ради банку в кінці липня », - повідомили в прес-службі. За даними джерел Finclub, Шлапак пішов у відпустку і повертатися в банк вже не збирається.
Варто нагадати, що 1 липня завершується термін, відведений державою Ігорю Коломойському на довнесення застав за інсайдерськими кредитами. Після цього можуть послідувати судові розгляди. Шлапак публічно заявляв, що не хоче займатися токсичними активами. Подібного бажання не було і у першого заступника голови правління Олександра Дубровіна, який ще на початку місяця подав у відставку і вже повернувся на роботу в Укргазбанк.