Не розібралися: Працівники Eclolines пояснили, чому відмовилися пропускати пасажирів по «безвізу»

Європейська компанія-перевізник Ecolines, яка відмовила перевозити українців до Болгарії, пояснила своїй рішення. Роз'яснення компанія опублікувала в Facebook, передає replyua.net.
«В результаті розслідування щодо випадку, який склався, ми офіційно повідомляємо, що провідник припустився помилки, виконуючи свої обов'язки. Правила безвізового режиму діють досить короткий час, відсутність досвіду і викликало некомпетентне поведінку провідника при посадці на рейс Київ - Варна », - відзначили в компанії. У Ecolines відзначили, що не мали на меті перешкоджати громадянам України користуватися безвізовим режимом. Крім того, компанія має намір посилити навчання і інструктаж провідників щодо документів, які дозволяють перетин кордонів згідно з правилами безвізового режиму.
«Компанія Ecolines приносить вибачення всім нашим пасажирам, зокрема сім'ї - Сергія, Ірини, Олександри і Дар'ї, які не змогли скористатися поїздкою. Зараз ми намагаємося зв'язатися для обговорення надання компенсації за невикористану поїздку», - додали в компанії.