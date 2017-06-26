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Омелян: на украинский рынок может зайти крупнейшая авиакомпания США

Омелян: на украинский рынок может зайти крупнейшая авиакомпания США
Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины, заявил о том, что на рынок Украины может зайти одна из крупнейших авиакомпаний Соединенных Штатов.

Как передает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, министр выразил надежду, что в будущем на рынке Украины появится крупный американский перевозчик. «Надеемся на выход в следующем году одной из ведущих авиакомпаний США для прямых авиаперелетов», подчеркнул министр, однако отказался отвечать на вопрос о том, о какой авиакомпании идет речь. Напомним, что ранее стало известно о том, что перевозчик МАУ собирается летом следующего года запустить рейсы Киев-Торонто. Нужно отметить, что уже осенью этого года в Украину зайдет дешевый европейский лоукостер, который будет осуществлять регулярные вылеты в Европу.

Из аэропортов Львова и Киева будут организованы регулярные рейсы в европейские города. По специальным акциям можно будет приобрести дешевые билеты – от двадцати евро, в зависимости от направления.
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