Боровик пояснив, чому дав інтерв'ю російському пропагандистському ЗМІ

Канали українських олігархів шкодять країні не менше, ніж російські пропагандистські ЗМІ. Як передає replyua.net, про це InfoResist, коментуючи гучне інтерв'ю російському каналу «Росія 24», заявив екс-заступник міністра економіки і колишній радник голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі Олександр Боровик. Він розповів, що завжди відкритий для спілкування з журналістами незалежно від того, кому належить ЗМІ.
«Я сам не пропоную ніякі інтерв'ю. Я ніколи не напрошуюся на ефіри або щоб у мене взяли інтерв'ю. Але якщо до мене звертаються, я відразу кажу дві речі: що ви мені повинні дати слово, що не цензури і я не повинен ні під кого підлаштовуватися. І точно також було з «Росія 24», - розповів він. За його словами, журналісти російського каналу запевнили, що ніякої цензури не буде і він може піднімати будь-які теми.
«Вони приїхали, я сказав що я хочу записати все інтерв'ю на мобільний телефон, вони були не проти. Я виклав на своїй сторінці в Facebook свою версію, де я говорив про окупацію Криму про війну і так далі», - стверджує екс-депутат. Однак у фінальній версії програми, говорить Боровик, «Росія 24» вирізала важливу частину бесіди.