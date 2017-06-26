Соціолог розповів, як сміттєва блокада вплинула на рейтинг Садового

Проблема з невивезенням сміття зі Львова і нездатність мера Андрія Садового протягом довгого часу вирішити проблему міста погіршили рейтинги політичної партії «Самопоміч» на національному рівні. Як передає replyua.net, про це в коментарі InfoResist сказав директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович. За словами соціолога, «сміттєвий скандал» суттєвим чином зменшив і президентський рейтинг Садового.
«У Андрія Івановича великий запас міцності був і поки що він залишається. Наприклад, перед тим, як стати мером Львова, підтримка Садового становила майже 80%. На даний момент цей показник близький до 50%. Втрата суттєва, але показник все ще великий, так що переживати як меру поки нема за що», - вважає Антипович. Разом з тим, Антипович звернув увагу на той факт, що Садовий пояснює складну ситуацію у Львові протистоянням з центральною владою.
«Львів'янам Андрій Іванович через свої ЗМІ та постійні звернення пояснює ситуацію як блокаду, яку організувала чинна влада проти Львова, проти львів'ян. Поховані президентський і парламентський рейтинги? Тут, звичайно, втрати на національному рівні відбулися. Є такі прихильники «Самопомочі», які бачать, що Садовій не впорався з відносно простою проблемою у Львові. І це несе своє розчарування. Тому рейтинги Самопомочі і Садового змінилися на національному рівні», - зазначив експерт.