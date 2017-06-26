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Политолог: только сейчас президент понял, к чему может привести деятельность таких пропагандистов, как Гужва

Политолог: только сейчас президент понял, к чему может привести деятельность таких пропагандистов, как Гужва
Проблема прокремлевских медиа в Украине заключается в том, что их очень много. И такие деятели, как Добкин, Рабинович и Герман имеют более чем достаточно медийных площадок для донесения своей позиции. Такое мнение в эфире «Громадського радио» высказал украинский политолог Михаил Бессараб.

«Я, например, протестую против того, что псевдооппозиционеры Ганапольский и Киселев творят новое «демократическое медиа». Теперь модно запускать легенды, все телеканалы - «112», «News one», «Тонис» и многие другие прибрал к своим рукам Порошенко. Я уверен, что это манипуляция, которая сознательно распространяется для прикрытия этих медиа. Значительно лучше, чтобы звучало, что ты под колпаком Порошенко, а не под колпаком российской пропаганды», – рассказал политолог. Он добавляет, что сейчас все обсуждают, почему Гужву на протяжении трех лет никто не трогал, а сейчас арестовал. Как отметил политолог, объяснение этому состоит в том, что власть в лице президента Порошенко очень легкомысленно вела себя с этим пулом прокремлевских медиа, и очень мирно с ними сосуществовала. Это происходило из-за договоренности с определенными лицами. «Например, я не исключаю, что лояльность телеканала «Интер» по Порошенко, возможно, была обусловлена печальными «венскими договоренностями», когда Порошенко встречался с Левочкин, Фирташем и Кличко», – рассказал Михаил Бессараб.

По его словам, если действительно президенту дали такие гарантии, а он поверил в такие гарантии, то это очень грустно. Потому что это позор такому президенту Украины, который четко знает, что это медиа Захарченко, а этим медиа руководит Клименко из Москвы, и эти медиа ведут подрывную деятельность против страны, распространяют конфликтную атмосферу всех против всех, но президент не пытается препятствовать, согласно законодательства, деятельности таким медиа, которые помогают врагу проводить здесь гибридную агрессию. Только теперь он понял, что происходит, и какие ответные действия будут.
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