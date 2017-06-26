Порошенко заверил в том, что Трамп будет помогать Украине

Петр Порошенко, украинский глава, подвел итоги своего визита в США, назвав его историческим. Как информирует replyua.net такое заявление прозвучало от президента в эфире украинских телеканалов.
По словам главы государства, этот визит нужно считать историческим по причине того, что он успел обменяться с руководством США мнениями, а также вооружить американские власти аргументами перед важными встречами, которые состоятся в Германии на полях саммита «Большой двадцатки». «Де-факто можно говорить, что Украина объединила всю Америку... Я очень доволен итогами этого визита. Ключевая позиция Трампа была не давать советы, а он четко спрашивал: «Петр, чем тебе помочь?», заявил Порошенко. Также он ответил на вопрос о том, обещал ли президент США помочь Украине – ответ Порошенко был утвердительным.
Напомним, что во время саммита «Большой двадцатки» в Германии Дональд Трамп должен был встретиться с российским главой Путиным, однако российское издание «Коммерсант» опубликовало материал, где говорится о том, что эта встреча сейчас под большим вопросом.