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В 2018 году в Украину может зайти еще один лоукостер

В 2018 году в Украину может зайти еще один лоукостер
Александр Кава, транспортный эксперт и бывший заместитель министра инфраструктуры, прокомментировал заявление Павла Рябикина, директора «Борисполя», о том, что в следующем году в аэропорт может зайти известный лоукостер Eurowings.

Как передает replyua.net со ссылкой на UBR, Кава считает, что шансы есть, однако немецкий лоукостер включит Украину в сетку полетов только на определенных условиях. «Авиаперевозки — такой же вид бизнеса, как и любой другой. Соответственно, если в Украине международные пассажирские авиаперевозки, как вид услуг, окажутся востребованными, то летать к нам, безусловно, начнут и новые зарубежные авиакомпании — как сетевые, так и лоукостеры», отметил эксперт.

По его словам, украинцы летают не очень активно – таких граждан не более пяти процентов, и лоукостер будет рассматривать Украину лишь в том случае, если будет уверен, что наберется необходимо число пассажиров на рейс Киев-Берлин, а также на рейс Киев-Дюссельдорф.
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