В рейтинге стран по лучшим условиям жизни Украина обогнала Россию

Сотрудники одной из американских организаций обнародовали ежегодный рейтинг государств с лучшими условиями для жизни граждан - Social Progress Imperative – рейтинг социального прогресса, сообщает replyua.net. В этом рейтинге Украина смогла обогнать два соседних государства – Беларусь и Россию.
Украине досталась 64-ая позиция, следом за ней расположилась Беларусь, далее эксперты поставили Южную Африку, и лишь потом – Россию. Всего в рейтинге 128 государств. Первое место рейтинга досталось Дании. Также в пятерку стран с лучшими условиями жизни вышли Швейцария, Норвегия, Исландия и Финляндия. При составлении рейтинга специалисты учитывали несколько факторов и показателей: медицина, образование, доступ к технологиям, защита прав человека, толерантность, свобода слова и санитарные условия.
В конце списка оказались Центральная Африканская Республика, Афганистан, Чад, Ангола, Нигерия, Йемен и Эфиопия. В первую десятку стран с хорошими условиями жизни попали Канада, Нидерланды, Швеция, Австралия и Новая Зеландия.