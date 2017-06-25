З початку 2017 року до України не пустили 1,4 тис. росіян – ДПС

Прес-служба Державної прикордонної служби повідомила, що протягом перших п’яти місяців поточного року кордон між Україною та Російською Федерацією перетнули більше двох мільйонів осіб, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
При цьому у відомстві зауважили, що на українську територію не пустили 1471 людину зі сторони Російської Федерації. У січні-травні поточного року через українсько-російський кордон до України в’їхали 1,997 млн людей, а з країни до Росії виїхали – 2,165 млн осіб.
Варто нагадати, що наразі серед верхівки влади тривають активні обговорення щодо запровадження візового режиму з Російською Федерацією. Щоправда керівник українського МЗС Павло Клімкін зазначав, що візовий режим з Україною в Москві можуть використати на власну користь, зобов’язавши жителів окупованих територій Донбасу та Криму оформлювати візи для пересування по українській території. Саме тому в уряді працюють над альтернативними механізмами контролю. Зокрема, існують пропозицію щодо запровадження спеціальної онлайн-системи, в якій росіяни будуть зобов’язані звітувати про наміри відвідати України. Також у Києві наполягають на тому, щоб громадяни РФ для в’їзду на українську територію використовували виключно біометричні паспорти.