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Держсекретар Тіллерсон завітає до України у липні – Порошенко

Держсекретар Тіллерсон завітає до України у липні – Порошенко
Президент Петро Порошенко заявив, що наступного місяця до України має прибути з офіційним візитом державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Таку інформацію глава держави оприлюднив під час розмови з представниками українських телеканалів ввечері, 25 червня. Також Порошенко анонсував візит генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга і генсека ООН Аноніу Гутерріша, які теж прибудуть до України в липні. Український президент відмітив, що під час візиту очільника Держдепу США до Києва планується, що сторони продовжать напрацювання, які було зроблено під час візиту української делегації на чолі з главою держави до Вашингтону. За словами Порошенка, така активність представників міжнародної політики є напрочуд важливою і дозволяє підтримувати солідарність та посилювати економічне співробітництво, підтримку процесу реформування та покращення інвестиційного клімату держави.

Варто відмітити, що президент України також висловив сподівання, що під час майбутнього візиту глави Пентагону Джеймса Меттіса до України Київ сподівається узгодити остаточно угоду щодо надання США Україні оборонного озброєння.
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