Вашингтон не дав конкретних обіцянок щодо озброєння – Порошенко

Український президент Петро Порошенко в розмові з журналістами українських телеканалів заявив, що під час офіційного візиту до США сторони не досягли конкретних угод, які стосуються питання виділення Сполученими Штатами Америки зброї для України, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Щоправда глава держави висловив сподівання, що це питання вдасться вирішити під час майбутнього візиту очільника міністерства оборони США Джеймса Меттіса до України. Порошенко розповів, що наразі щодо оборонних угод є фактично узгоджений текст. Однак Київ очікує, що протягом наступних 2-3 місяців керівник Пентагону прибуде до України та під час цього візиту сторони зможуть підписати всі необхідні угоди. Водночас президент відмітив, що Київ продовжує активну співпрацю з Вашингтоном щодо інших угод, зокрема, активно просувається робота в науково-дослідних розробках та військово-технічному співробітництві. За словами Порошенка, мова йде про співпрацю та відносини України з США того рівня, які Київ раніше не мав.
Крім того, президент України сподівається, що ситуація щодо постачання українській стороні летального озброєння вирішиться до жовтня поточного року, тобто до того часу, коли закінчиться нинішній бюджетний рік в США.