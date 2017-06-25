Президент України прокоментував російський проект «Північний потік- 2»

Український президент Петро Порошенко надав свій коментар щодо російського енергетичного проекту «Північний потік-2», яким передбачається будівництво трубопроводу в обхід української території з російського узбережжя до берегів Німеччини, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
На думку глави держави, на тлі активної роботи над цим проектом, запровадження санкційних обмежень проти Росії щодо енергетичної сфери, які раніше анонсували у Вашингтоні, є важливим інструментом боротьби проти Росії. Порошенко вважає, що «Північний потік – 2» нині є для України серйозною загрозою, над якою працює Російська Федерація. Також президент України зауважив, що мета Москви «не економічна чи енергетична», а бажання лишити Україну без двох мільярдів доларів, які Київ отримує за транзит.
На його думку, таким чином Росія мститься за українські антикорупційні реформи в сфері енергетики. Саме тому Петро Порошенко вважає, що представники нової адміністрації США ухвалили історичне рішення, проголосувавши за антиросійські санкції.