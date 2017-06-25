Савченко получила в свое лицо яйцами – за сотрудничество с Медведчуком и его шлюхами, – блогер

Популярный в Украине блогер Мирослав Олешко у себя в Facebook пишет о том, что Николаев встретил предательницу Украины Надежду Савченко так, как и подобается, дав жесткий отпор коллаборантке и ее команде на украинской земле. По словам блогера, не зря сестра Савченко Вера назвала инвалида-ветерана АТО «брыхлом», при том, что человек потерял ногу на войне.
«Савченко получила в свое лицо яйцами – за сотрудничество с Медведчуком и его шлюхами, за поездки в Москву и ОРДЛО к террористам, где бухала с ними и Рубаном. За все вранье, которым вещает на телеканалах. Вот так «героиню» и нужно встречать во всех городах и сёлах Украины!», – написал Мирослав Олешко.
Как рассказал в эфире одного с телеканалов политолог Назар Приходько, Савченко весьма прогнозируемо забросали яйцами в Николаеве. К ней подошел ветеран национально-освободительной войны, и спросил, сколько ребят погибли из-за ее связей с Кремлем на Донбассе, после чего бросил в нее яйца. «Все уже в курсе о гольф-клубе, куда Савченко подстрекала пойти пацанов с «Айдара», где они пали, а Савченко попала в плен. Затем, еще несколько ребят погибло, пытаясь ее спасти. Так что – правильно поступил николаевский воин. Пусть ответит на этот вопрос», – прокомментировал политолог.