валюта
СпецтемаРогозін влаштував істерику із-за допису українського блогера

Савченко получила в свое лицо яйцами – за сотрудничество с Медведчуком и его шлюхами, – блогер

Савченко получила в свое лицо яйцами – за сотрудничество с Медведчуком и его шлюхами, – блогер
Популярный в Украине блогер Мирослав Олешко у себя в Facebook пишет о том, что Николаев встретил предательницу Украины Надежду Савченко так, как и подобается, дав жесткий отпор коллаборантке и ее команде на украинской земле. По словам блогера, не зря сестра Савченко Вера назвала инвалида-ветерана АТО «брыхлом», при том, что человек потерял ногу на войне.

«Савченко получила в свое лицо яйцами – за сотрудничество с Медведчуком и его шлюхами, за поездки в Москву и ОРДЛО к террористам, где бухала с ними и Рубаном. За все вранье, которым вещает на телеканалах. Вот так «героиню» и нужно встречать во всех городах и сёлах Украины!», – написал Мирослав Олешко.

Как рассказал в эфире одного с телеканалов политолог Назар Приходько, Савченко весьма прогнозируемо забросали яйцами в Николаеве. К ней подошел ветеран национально-освободительной войны, и спросил, сколько ребят погибли из-за ее связей с Кремлем на Донбассе, после чего бросил в нее яйца. «Все уже в курсе о гольф-клубе, куда Савченко подстрекала пойти пацанов с «Айдара», где они пали, а Савченко попала в плен. Затем, еще несколько ребят погибло, пытаясь ее спасти. Так что – правильно поступил николаевский воин. Пусть ответит на этот вопрос», – прокомментировал политолог.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Рогозін влаштував істерику із-за допису українського блогера

Срочно: Портников: Путин точно не ожидал такого от украинцев
Важное за сутки
24 июн 2017
23438

Рогозін влаштував істерику із-за допису українського блогера

Блогер Олександр Коваленко на персональній сторінці в соціальній мережі часто знайомить своїх читачів із новинками військово-промислового комплексу. Проте, не у всіх це викликає адекватну реакцію, -

25 июн 2017
8975

Айдер Муждабаев: еще один навсегда пошел туда, откуда не возвращаются

Популярный украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев у себя в Facebook пишет о том, что большинство украинских граждан уже проявили сознательность и сказали «нет» всему, что связано с российской

25 июн 2017
6146

Госпогранслужба: резко увеличилось число украинцев, уезжающих в Россию

В Государственной пограничной службе рассказали о том, что за первые пять месяцев текущего года, число украинцев, уезжающих в Россию, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Последние новости

Турецька поліція розігнала марш ЛГБТ

Півсотні людей заарештовані в Ірані за підозрою в тероризмі

Афанасьєв про Савченко: не треба боятися зрадників-нардепів

На Кримському півострові призвали майже 2 тисячі осіб

Садовый сегодня рискнул и проиграл, – Карпенко

Блогер: Садовий ризикнув і програв

Держсекретар Тіллерсон завітає до України у липні – Порошенко

Вашингтон не дав конкретних обіцянок щодо озброєння – Порошенко

Російський фінансист: через кілька місяців після інавгурації Путіна варто чекати економічного колапсу РФ

Москва десятиліттями підриває демократичні процеси в США – ЦРУ

Блогер: чи збудеться з Путіним «прокляття Стоуна»?

Президент України прокоментував російський проект «Північний потік- 2»

Савченко получила в свое лицо яйцами – за сотрудничество с Медведчуком и его шлюхами, – блогер

Блогер: країна батутів, а не велика космічна держава

Геращенко знову нагадала про екологічні загрози на Донбасі

У Німеччині заборонили в’їзд на саміт Великої двадцятки охоронцям президента Туреччини

В «Укрзализныци» пообещали большие скидки на билеты на поезд Киев-Прага

Нардеп: Садовый за 11 лет ни разу не советовался с львовянами, а тут собрал вече, потому что пиар только начинается

Парубій зробив заяву щодо законопроекту про реінтеграцію Донбасу

Госпогранслужба: резко увеличилось число украинцев, уезжающих в Россию

 Новости за день