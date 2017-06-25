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Госпогранслужба: резко увеличилось число украинцев, уезжающих в Россию

Госпогранслужба: резко увеличилось число украинцев, уезжающих в Россию
В Государственной пограничной службе рассказали о том, что за первые пять месяцев текущего года, число украинцев, уезжающих в Россию, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как передает replyua.net со ссылкой на Апостроф, также растет и число россиян, приезжающих в Украину.

За первые месяцы этого года Украину посетили около двух миллионов граждан России. «В течение января-мая текущего года украинско-российский участок государственной границы в установленном порядке на въезд в Украину пересекли 1,997 миллионов лиц (в январе-мае прошлого года – 1,952 миллионов), на выезд из Украины – 2,165 миллионов лиц (в январе-мае прошлого года – 2,077 миллионов», сказано в заявлении Госпогранслужбы.

Напомним, что ранее в ведомстве заявили о том, что с 11 июня, со дня вступления безвиза в силу, во въезде в стираны Европейского Союза было отказано 33 украинцам, причем по разным причинам. В Госпогранслужбе также добавили, что число украинцев, въезжающих в страны ЕС по биометрическим паспортам, приблизилось к тридцати процентам.
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