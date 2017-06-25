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Експерт «Слово і діло»: Садовий мінімум двічі обіцяв вирішити сміттєву проблему – 2006 і 2011 року

Експерт «Слово і діло»: Садовий мінімум двічі обіцяв вирішити сміттєву проблему – 2006 і 2011 року
Міський голова Львову Андрій Садовий вирішив відшукати винуватців львівського сміття у таборах своїх опонентів. Відповідно симпатики Порошенко і Гройсмана почали вбачати вину Садового, адже він протягом декількох років не спромігся вирішити сміттєву проблему, симпатики ж Садового звинуватили в сміттєвій проблемі центральну владу, яка завдяки бажанню розправитися з потенційним політичним опонентом, робила все можливе, щоб не дати Садовому вирішити проблему. Як розповів в ефірі однієї з радіостанцій політолог ГО «Слово і діло» Валентин Гладких, насправді влада не створювала ніякої проблеми для Садового, влада просто скористалася тією проблемою, яка виникла в результаті невирішення цієї проблеми з боку місцевої влади.

«Ми, як експерти, фіксували обіцянку Андрія Садового за кілька років вирішити проблему львівського сміття ще в далекому 2006 році, потім він повторював цю обіцянку в 2011 році, тобто проблема вивозу й утилізації сміття стояла у Львові достатньо гостро протягом багатьох років. Враховуючи бездіяльність Садового влада просто скористалася цією проблемо, щоб отримати з цього всього якісь політичні бенефіції для себе», – розповів політолог.

Він зауважив, що пан Садовий та його політичні симпатики з цієї ситуації також намагаються витягти певні політичні дивіденди і це також виглядає не зовсім добре, тому що виходить так, що проблема місцевої громади, яка потерпає від сміття мало когось цікавить. Всіх цікавить, які політичні дивіденди зможе отримати та ч інша сторона.
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