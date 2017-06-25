Федчук: никогда не мог предположить, чем обернется аннексия Крыма

Эдуард Федчук, украинский баскетболист, который ранее выступал за «Муссон» Севастополя, а сейчас играет за «Волыньбаскет», объяснил, что аннексия полуострова серьезно повлияла на его карьеру в спорте.
Как информирует replyua.net со ссылкой на 0332.ua, Федчук отметил, что когда ехал в Крым, даже предположить не мог, что такое возможно. «Команда была достаточно хорошая, были хорошие условия для получения опыта, но получилось вот так. Я не доиграл один сезон из-за этих событий на полуострове. Такого серьезного я ничего не видел, все только начиналось», заявил баскетболист. По его словам, руководство севастопольского клуба и тренеры тогда заявили, что дают всем игрокам возможность уйти из команды и продолжить карьеру в других клубах.
По словам тренеров, как отметил Федчук, на полуострове уже ничего не будет. После аннексии Федчук уехал из Севастополя в Луцк и смог до самого конца доиграть сезон. Напомним, что ранее Александр Усик, известный украинский боксер, отдохнул в Крыму, что вызвало бурю обсуждений в соцсетях.