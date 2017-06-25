Бальчуна никто не просил оставаться в Украине, но он решил не бросать хлебное место, – эксперт

Поляк-реформатор Войцех Бальчун, несмотря на постоянную критику в свой адрес, остается на второй срок директором «Укрзализницы» не по воле своего нанимателя, который так и не заявил ясно хочет или нет он продлевать контракт, а по пункту контракта, в котором сказано, что Бальчун остается директором компании если его не уволят через год. Как пишет известный израильский политический эксперт, судя по всему у Бальчуна большое желание остаться у руля «Укрзализницы», ведь какой-либо другой гордый реформатор никогда не стал бы оставаться директором, если бы его не попросили об этом.
По мнению Манна, как для западного менеджера Войцех Бальчун сумел год проработать в совершенно нечеловеческих условиях Украины. За это время ему удалось решить главный вопрос: «Укразилизница» стала прибыльной компанией по украинской форме отчетности вместо приносящей около 500 миллионов гривен ежегодного убытка.
«Второй год пан Бальчун обещал вывести «Укразилизницу» на прибыльность уже по европейской форме отчетности, по которой сейчас у «Укразилизницы» убыточность порядка 600 миллионов гривен. Уверен, что с этой частью работы он за год тоже справиться. Уверен, потому что справился бы с этим даже я сам», – резюмировал эксперт.