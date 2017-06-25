В Госпогранслужбе рассказали, сколько украинцев развернули на границе обратно после 11 июня

Василий Серватюк, первый заместитель главы Госпогранслужбы Украины, заявил о том, что с момента вступления безвиза в силу, с 11 июня, в страны Евросоюза не пустили 33 гражданина Украины.
Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу МВД, Серватюк подчеркнул, что в период с 1 января по 23 июня в страны Евросоюза въехали более 741 тысячи украинцев, из них чуть больше 156 тысяч – по новым биометрическим паспортам. «Когда возникают какие-то проблемы и вопросы, то они, как правило, решаются на месте. Но еще не зафиксировано случая, чтобы из Польши, например, кого-то вернули за нарушение срока пребывания как студента», подчеркнул представитель Госпогранслужбы.
По его словам, при отказе во въезде каждый случай рассматривается очень тщательно, и в ситуации разбираются сотрудники компетентных органов. Также Серватюк отметил, что число украинцев, въезжающих в страны Европейского Союза по биометрическим паспортам, сейчас приближается к тридцати процентам.