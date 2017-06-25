У Самопомочі відзвітували про стан здоров’я Сироїд

Представники політичний сили «Самопоміч» повідомили, який нині стан здоров’я віце-спікера Верховної Ради України Оксани Сироїд, яку днем раніше госпіталізували після шести днів голодування під будівлею адміністрації президента на підтримку протесту щодо нерозв’язання сміттєвої проблеми Львова, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
На офіційній сторінці партії в соцмережі Facebook заявили, що на даний момент стан здоров’я Сироїд задовільний. Вона пройшла курс інтенсивної терапії, в результаті чого вдалося зупинити загострення хронічних хвороб, які пов’язані з полікистозом нирок та печінки. Погане самопочуття у парламентарки було спричинено голодуванням, що тривало шість днів. Однак у Самопомочі також повідомили, що після того, як вчора Олег Березюк та Тарас Пастух заявили про те, що вони припиняють голодування, у останнього також погіршився стан здоров’я. Пастуха доправили в лікарню і на даний момент він також проходить курс інтенсивної терапії.
Варто нагадати, що в понеділок, 9 червня, нардеп Березюк повідомив, що він починає голодування на знак підтримки львів’ян , які потерпають від миттєвої проблеми. Згодом до нього долучились Тарас Пастух та Оксана Сироїд.