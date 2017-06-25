Віче у Львові: Виступ Садового супроводжувався вигуками «Ганьба!»

Сьогодні, 25 червня, більше п'яти тисяч львів'ян взяли участь в загальноміському віче на площі Ринок, повідомляє replyua.net з посиланням на прес-службу партії «Самопоміч». Мер Львова Андрій Садовий під час свого виступу зазначив, що понад рік тому в місті сталася трагедія. «На нашому полігоні в результаті підпалу загинули люди, і полігон закрили. Протягом року місто знаходиться в сміттєвій блокаді. Дуже важко собі уявити в нормальному світі, в нормальній країні, коли всі полігони в нашій державі закриваються і не приймають відходів зі Львова. Ми очікували братню допомогу від тих людей, які працюють в державних органах влади. На превеликий жаль,її нам не надали», - сказав він. Садовий назвав ситуацію в частині міста дуже складною.
«Мені невідомо, чим би все закінчилося, якби мої друзі і колеги Олег Березюк, Оксана Сироід і Тарас Пастух не вийшли під адміністрацію президента і не лягли на граніт. Лише після того, як вони прийшли туди, вперше за рік було прийнято рішення відкрити полігони для прийому відходів зі Львова», - заявив мер.
В той же час, як було видно з трансляції віче, під час виступу Садового частина людей кричали «Ганьба!», «Досить брехати! До чого ти Львів довів? »Та інші звинувачення на його адресу. Садовий на це відповів: «Я сподіваюся, що кілька людей не зірвуть нашу зустріч, будемо продовжувати рух вперед».