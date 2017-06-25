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Проблеми з безвізом: Автоперевізник Ecolines відмовляється перевозити пасажирів з біометричними паспортами

Проблеми з безвізом: Автоперевізник Ecolines відмовляється перевозити пасажирів з біометричними паспортами
Автобусна компанія Ecolines відмовила в перевезенні на рейсі в Болгарію чотирьом українцям, які планували скористатися безвізовим режимом. Як інформує replyua.net, про це повідомила Ольга Ленц, користувачка соцмережі Facebook, привівши фотодоказ - квиток із записом про відмову. За її словами, в автобус не пустили пасажирку з біометричним паспортом, в якому не було візи

«Вчора моя сестра з чоловіком, донькою 12 років і трирічним сином не змогли виїхати до Болгарії на відпочинок. Були куплені заздалегідь квитки на автобус компанії Ecolines, але їх не пустила провідниця Анна Карпенко, тому що у дочки у віці 12 років немає візи. У моєї сестри, чоловіка і сина є німецький Шенген. У племінниці віза закінчилася якраз перед безвізом. Дзвонили в болгарське посольство, в митну службу - всюди сказали, що можна їхати, безвіз, у дитини біометричний паспорт. Однак, ні, провідниця не пустила», - написала вона.

За її словами, провідниця на питання про дії безвізового режиму між Україною та ЄС, заявила: «у нас свої закони». На квитку написано, що причина відмови в перевезенні: «відмова в поїздці - немає візи, тільки біометрія». Як пише Європейська правда, про цей випадок уже знають в МЗС України. І інші користувачі підтверджують, що Ecolines не виключає можливості такої відмови в посадці. «На гарячій лінії сказали, що у них все вирішує стюардеса ... Чекаємо роз'яснення та компенсацію і, сподіваюся, вибачення від автоперевізника», - написала користувачка Олена Ващенко.
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