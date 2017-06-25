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За Гужву внесуть заставу - Лукаш

За Гужву внесуть заставу - Лукаш
Олена Лукаш, яка в минулому за президента Віктора Януковича очолювала міністерство юстиції, а нині є адвокатом затриманого головреда видання Страна.ua Ігоря Гужви, повідомила, що за її підзахисного вже в понеділок, 26 червня, внесуть заставу, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Загальна сума застави складає 544 тисячі гривень. Після того, як представники затриманого журналіста внесуть ці кошти, Ігоря Гужву найближчим часом випустять на свободу, додала Лукаш.

Варто нагадати, днем раніше, Шевченківський райсуд Києва обрав для Ігоря Гужви запобіжний захід у вигляді затримання під вартою на 60 діб з альтернативою внести заставу. При цьому представники прокуратури наполягали на тому, аби сума застави дорівнювала 1 тисячі мінімальних заробітних плат, що фактично більше трьох мільйонів гривень. У судді ухвалили рішення про менше суму застави. Нагадаємо, що журналісту, який також є представником Опозиційного блоку, висувають звинувачення у вимаганні. За даними правоохоронців, Гужва вимагав у одного із діючих політиків плату за те, що він не буде публікувати компрометуючі матеріали.
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