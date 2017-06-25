Правозахисники звинуватили Турчинова у дискримінації мешканців ОРДЛО та Криму

Громадські діячі і правозахисники звернулися до президента Петру Порошенка із заявою про неприпустимість дискримінації жителів Криму і Донбасу, інформує replyua.net. Як повідомляє Кримська правозахисна група, під відкритим листом президенту поставили підписи керівники кількох громадських та правозахисних організацій, які займаються проблемами переселенців і допомагають людям, які постраждали в результаті дій РФ в Криму і на сході України.
Звернення обумовлено тим, що 22 червня на офіційному сайті Ради нацбезпеки і оборони було опубліковано заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова про необхідність проведення ретельних перевірок всіх бажаючих отримати біометричний паспорт, що прибувають з окупованих територій. Згідно з текстом зазначеної заяви Турчинова, існує «небезпека, що під виглядом українських громадян з окупованих територій, доступ до безвізового режиму можуть отримати сепаратисти, громадяни іншої країни, терористи або представники російських спецслужб».
«Оприлюднений текст заяви секретаря РНБО, складений в такій тональності, в умовах постійної антиукраїнської пропаганди виробляє дуже негативний вплив на ставлення жителів тимчасово окупованих і непідконтрольних територій, а також внутрішньо переміщених осіб, до процесу реформ в Україні і підбурює тривогу в суспільстві», - йдеться в тексті заяви громадських діячів.