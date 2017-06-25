Максакова пообещала мстить за Вороненкова

Мария Максакова, вдова Дениса Вороненкова, застреленного в Киеве, заявила о том, что собирается отомстить за мужа. Как передает replyua.net, бывший депутат Госдумы дала интервью Fakty.ua, заявив, что живет лишь для того, чтобы не доставлять удовольствия убийцам супруга.
«Живу, чтобы не доставлять дополнительного удовольствия тем, кто сотворил это мерзейшее зло. Знаете, это отличный мотиватор. И, во-вторых, живу, чтобы доставить удовольствие самому Денису. Я за него все равно отомщу», отметила Максакова. По ее словам, она выберет нетрадиционный способ мести – гуманитарный. Бывший депутат подчеркнула, что ее месть будет исполнена только любовью к новой родине и новому дому – к Украине, и все, что не было завершено в России, она обязательно доведет до конца, но уже в Украине.
«Доделаю все здесь — уже с обретенным опытом и знаниями — гораздо лучше, быстрее и качественнее. Это и будет моя месть», добавила Максакова. Напомним, что Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта этого года. У Дениса и Марии остался общий ребенок.