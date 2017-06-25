Жебрівський пропонує створити єдину адміністрацію для Донеччини та Луганщини

Нинішній очільник військо-цивільної адміністрації Донеччини Павло Жебрівський пропонує створити єдиний аналогічний орган для Донецької та Луганської областей, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
При цьому чиновник є противником підпорядкування відомства Оперативному штабу. Слід відмітити, що саме ця законодавча норма передбачена законопроектом «Про відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей». Жебрівський в розмові з журналістами відмітив, що вважає таке рішення помилковим і в цій ситуації навпаки потрібно більше повноваження ВЦА.
Крім того, на думку чиновника, необхідно створити єдину військово-цивільну адміністрацію для обох областей. Керівник цього новоствореного органу, за словами Жебрівського, має володіти повноваженнями не меншими рівня заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони чи членів уряду. Це, на його думку, необхідно для того, щоб керівництво регіону могло якомога скоріше вирішувати нагальні місцеві проблеми. Також Павло Жебрівський вважає, що заступником голови єдиної ВЦА Донеччини та Луганщини має бути людина з військовим досвідом, яка буде в силах займатися військовою операцією. Свої такі думки щодо ситуації в регіоні і з приводу теми керівництва Жебрівський планує висвітлити в доповідній на ім’я президента, яку він нині готується писати.