Балчун розповів, як купувати дешеві квитки до Європи

Очільник української компанії залізничного перевізника Войцех Балчун повідомив на власній сторінці в соціальній мережі Facebook про функцію, яка дозволяє придбати істотно дешевші залізничні квитки на європейські маршрути, інформує replyua.net.
Голова правління ПАТ «Укрзалізниця повідомив, що компанія запровадила дисконтну програму, яка дозволяє знизити ціну на перші 3 квитки на кожен рейс потяга Київ- Прага – Київ. Балчун розповів, що ця ідея не нова і в Європі її називають «квитком першої хвилини». Передбачається, що перші три квитки, які з’являться в продажу за зазначеним рейсом будуть продаватися зі значною знижкою. Це питання вже вдалося узгодити представникам Укрзалізниці з чеською компанією залізничних перевезень. Як зазначив Балчун, якщо повна вартість квитків з Києва до Праги на 22 червня становила 2868,05 грн (98,6 євро) ,а зі Львова до Праги – 2403,12 грн (82,6 євро), то за дисконтною програмою вартість квит кість на ці рейси складала відповідно 1891, 79 грн (64 євро) та 1513,95 грн (51,0 євро).
Програма дисконту має певні умови. Зокрема, поїздку зі знижкою можна оформити тільки від та до станцій Київ/Львів з/до станцій Чехії. Також знижку можна отримати, як при купівлі квитків в обидва боки, так і в одному напрямку. Ці тарифні умови не поєднуються з іншими акційними пропозиціями, а також не можна повертати, обмінювати чи переоформлювати.