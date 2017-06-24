«Північний потік-2» – це загроза для енергетичної безпеки України та Євросоюзу – Парубій

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій вважає, що російський проект «Північний потік – 2» несе в собі загрозу для безпеки енергетичної сфери як України, так і Європейського Союзу, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Таку думку представник українського парламенту висловив на Форумі місцевого розвитку, що відбувся в Трускавці. Парубій зауважив, що під час його розмови зі спікером Палати представників Сполучених Штатів Америки Полом Раяном американський посадовець заявив, що вартість скрапленого газу на ринку буде в рази меншою, ніж є нині. Голова ВРУ запевнив, що одержання нового потоку скрапленого газу надасть змогу посилити захист енергетичної безпеки України на тлі продовження реалізації російського проекту «Північний потік-2».
Варто нагадати, що зазначений проект має на меті збудувати дві нові нитки газопроводу від російського узбережжя через Балтійське море до німецької території. До роботи над проектом долучилися компанії Великобританії, Нідерландів, Австрії, Франції та Німеччини.