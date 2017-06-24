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У Дніпрі активісти «Автомайдану» пікетували будинок Філатова

У Дніпрі активісти «Автомайдану» пікетували будинок Філатова
У Дніпрі «Автомайдан» влаштував акцію протесту біля будинку мера міста Бориса Філатова через призначення на посаду керівника «Муніципальної поліції» екс-керівника «Беркута» Андрія Ткаченка. Як передає replyua.net, про це повідомляють на своїй сторінці в Facebook активісти «Автомайдану».

«Минулого тижня Філатов не відреагував на вимогу громадськості звільнити керівника КП «Муніципальна поліція», який в період Майдану очолював Дніпровський «Беркут» і брав безпосередню участь у штурмах Майдану. Тому з сьогоднішнього дня ми починаємо проводити акції протесту в тому форматі, в якому ми їх проводили під час Революції Переваги проти Януковича, Захарченко, Пшонки та інших покровителів беркутівців», - заявили в громадській організації. Разом з тим намірам активістів проїхати до будинку Філатова завадили представники «Муніципальної поліції».

Раніше представники ГО «ПО« Автомайдан », ГО« Платформа Громадський Контроль», «ДемАльянс», Громадська ініціатива« ЗОВ », ГО «Адвокатська Консультативна Група» і «Громадянська позиція» звернулися до Філатова із закликом скасувати призначення керівником КП «Муніципальна поліція» в Дніпрі Андрія Ткаченка - полковника міліції, який в 2014 році займав посаду командира БМОП «Беркут» ГУМВС в Дніпропетровській області та активно брав участь в силовому протистоянні з учасниками мирних акцій протесту на Майдані в Києві і інших місто ах України під час Революції Гідності.
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