Нардепи від Самопомочі припинили голодування

Представники політичної сили Самопоміч Олег Березюк та Тарас Пастух заявили, що вони припиняють голодування під Адміністрацією президента Петра Порошенка, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Про це народні обранці розповіли в розмові з журналістами на Банковій в суботу, 24 червня. Березюк заявив, що протягом останніх 6 днів під будівлею президентської адміністрації він відчував себе в рази кориснішим, ніж за 2,5 роки перебування у Верховній Раді. Однак, порадившись з поплічниками та Тарасом Пастухом,який теж голодував під АП, Березюк прийняв рішення, що «тут немає до кого говорити» і вони завершать голодування. Також політик відмітив, що вважає себе більш потрібним Львову, де завтра, 25 червня, має зібратись віче, на якому «місто скаже своє слово».
Крім того, міський голова Львова Андрій Садовий, який теж був присутній на брифінгу під АП, повідомив, що віче відбудеться в неділю о 14 годині на Площі Ринок. Лідер Самопомочі та керівник Львова висловив свої слова вдячності нардепам Березюку, Пастуху та Сироїд за той мужній вчинок, на який вони пішли. Садовий заявив, що спільними зусиллями вони змогли вистояти і тому «влада не змогла нас нагнути».