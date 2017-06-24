Зі Львову вивезли вже 270 тон сміття

Зі Львова в п'ятницю, 23 червня, вивезли 270 тонн твердих побутових відходів (ТПВ) з 11,9 тис. тонн сміття, що нагромадилося, передає replyua.net з посиланням на сайт Львівської міської ради. «Станом на 18.00 з 11 тис. 900 тонн сміття, що нагромадилося вивезено 270 тонн, з них 90 тонн - в ті міста, з якими Львів і раніше співпрацював, а 180 тонн вивезено в міста, з якими ще не було укладених угод», - йдеться в повідомленні.
Так, за день сміття зі Львова взяли 8 міст у Львівській області, з 4 з них Львів уже мав підписані угоди. Також підписано угоду з ще одним містом в області, але сміття на полігон в це місто ще не завозили. У мерії додали, що всі компанії-перевізники отримали ліміти з вивезення та захоронення ТПВ зі Львова на полігони у Львівській області, крім ТОВ «Грінера Україна».
Як повідомлялося, 23 червня віце-прем'єр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко повідомив, що з цього дня з сміттєвих майданчиків Львова розпочнеться вивезення накопичених 6,5 тис. тонн відходів на полігони області. У свою чергу, мер Львова Андрій Садовий заявив, що міська влада прийняла пропозицію голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки передати функції вивезення відходів з міста підрозділам Львівської ОДА.